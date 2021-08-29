Участники республиканского велопробега "Ыбырайдың ізімен" прибыли в Костанай

Участники пробега "Нур-Султан - Костанай" преодолели дистанцию длиной более 750 километров, передает zakon.kz.

Главная его цель - сохранение богатого наследия педагога-просветителя, пропаганда здорового образа жизни, осознание незыблемых ценностей независимости, делятся участники.

Всего в велозабеге участвовали пять человек, все они участники различных велопробегов. Среди них Ернат Мелсұлы - инициатор, преподаватель-переводчик английского языка, журналист. Кайрат Ырғызбаев - в 2019 году объездил весь Казахстан, более 7 тыс. км. Түгелбек Қасымов - пенсионер, ветеран-педагог. В 2016 году ездил на велосипеде в Японию. Он объездил 40 стран на велосипеде. Эрнст Баймұхамбетов - полковник Службы охраны Президента РК в отставке. В 2019 году объездил всю казахстанскую землю. Қазыбек Бекеев - пенсионер. Ранее проехал на велосипеде 1800 км за 104 часа по маршруту Петропавловск - Алматы.

По прибытии в Костанай велолюбители возложили цветы к памятнику великому учителю, посетили мавзолей, познакомились с мемориальным музеем и школой имени И. Алтынсарина.