Главы государств выражают соболезнования в связи с трагедией в Жамбылской области

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы соболезнований от глав иностранных государств, правительств и международных организаций в связи с трагическими событиями в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшими гибель и ранение людей, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Телеграммы поступили от Президента Российской Федерации Владимира Путина, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Президента Республики Армения Армена Саркисяна, Премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова, - говорится в сообщении.

В телеграммах выражены слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Телеграммы соболезнований продолжают поступать.