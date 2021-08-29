Трактор с прицепом перевернулся в кювет в ЗКО, есть жертвы

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Сайхин Бокейординского района, передает zakon.kz.

26 августа в селе Сайхын Бокейординского района перевернулся трактор. В результате ДТП погибли мужчина, 1994 года рождения, и несовершеннолетняя девочка, 2013 года рождения. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

В пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО отметили, что вызов поступил 26 августа в 22.10.

Трактор с прицепом перевернулся в кювет. На месте погибли мужчина и девочка, - пояснили в ведомстве.