Байбатина стала первой призершей Паралимпиады по дзюдо в истории казспорта

Казахстанская дзюдоистка Зарина Байбатина стала серебряной призершей Паралимпиады в Токио-2020, передает zakon.kz.

В финале Зарина проиграла азербайджанке Дурсадаф Каримовой. До этого она три раза выигрывала у нее, но победы в Токио, к сожалению, добиться не удалось, - пишет Национальный Паралимпийский комитет РК в Instagram.

Как уточняется, в первой схватке Зарина "чисто иппоном" прошла монголку, также она поступила в полуфинале - удержанием добилась победы иппоном над номером один мирового рейтинга на протяжении последних лет итальянкой Каролиной Костой.

В мае этого года на Гран-при в Баку в поединке с Костой Байбатина сломала ногу. Наши тренеры специально подготовили Зарину на принципиальный поединок против итальянки. Они обе - правши, но тренеры перестроили борьбу Байбатиной в левостороннюю стойку, чтобы итальянка не смогла сделать свой коронный прием и эта заготовка сработала на все 100%! - отмечается в сообщении.

Спортсменка родом с Павлодара, училась там в спортивной школе олимпийского резерва. Сейчас представляет Атырау.

Многие годы занималась дзюдо, показывала отличные результаты. Но медики, указав на болезнь сетчатки глаз, рекомендовали ей о большом спорте забыть. Зарина сделала паузу, стала счастливой мамой и позже в 2019 году узнала о пара дзюдо. В том же году стала серебряным призером чемпионата Азии. Зарина Байбатина - первая призерша Паралимпиады по дзюдо среди женщин в истории казахстанского спорта! - резюмируется в сообщении.

Ранее "серебро" команде принесли парадзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет. Также в копилке страны есть "золото" благодаря пауэрлифтеру Давиду Дегтяреву.