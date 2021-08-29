Новый мощный взрыв прогремел в Кабуле

Новый взрыв произошел в афганском Кабуле, сообщает zakon.kz.
Об этом передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные СМИ.
По их данным, ЧП случилось недалеко от аэропорта. Местные жители заявили, что в жилой дом попала ракета.
Another Footage -Kabul, PD15 pic.twitter.com/IgE7Bptcpo— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 29, 2021
По некоторым данным, речь может идти о ракетном обстреле, сейчас проверяется информация о количестве пострадавших. Пока известно об одном погибшем ребенке и трех раненых взрослых.
Других подробностей инцидента пока нет.
На этой неделе более 100 человек погибли в результате нескольких взрывов в столице Афганистана. Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства в нескольких точках Кабула, в том числе возле аэропорта. Жертвами терактов стали 90 местных жителей и 13 американских солдат.
Vidéo, explosion in Kabul. pic.twitter.com/hi7yfgkiGP— Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021
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