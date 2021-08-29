Новый мощный взрыв прогремел в Кабуле

Новый взрыв произошел в афганском Кабуле, сообщает zakon.kz.

Об этом передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, ЧП случилось недалеко от аэропорта. Местные жители заявили, что в жилой дом попала ракета.

Another Footage -Kabul, PD15 pic.twitter.com/IgE7Bptcpo — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 29, 2021

По некоторым данным, речь может идти о ракетном обстреле, сейчас проверяется информация о количестве пострадавших. Пока известно об одном погибшем ребенке и трех раненых взрослых.

Других подробностей инцидента пока нет.

На этой неделе более 100 человек погибли в результате нескольких взрывов в столице Афганистана. Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства в нескольких точках Кабула, в том числе возле аэропорта. Жертвами терактов стали 90 местных жителей и 13 американских солдат.