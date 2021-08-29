Как узнать владельца незнакомого номера, рассказал эксперт

Ни один входящий звонок не может полностью замаскировать себя. Определить абонента можно несколькими способами, сообщает zakon.kz.

Об этом агентству "Прайм" рассказал ИТ-специалист Павел Мясоедов.

При входящем гудке мы видим номер на экране нашего гаджета, и уже здесь кроются нюансы. Сами цифры без труда можно заменить, если звонок осуществляется посредством IP телефонии. Для этого подбирается специальный SIP-оператор, который не фиксирует идентификатор и во время настройки звонка в специальной графе подставляются любые цифры. Павел Мясоедов

Широко используются разные базы данных мошенников и специальные приложения, которые разрабатывают банки, операторы связи и другие организации. Все они действуют по принципу определителя и сразу дают понять, откуда исходит звонок. Есть приложения, которые даже пишут, откуда может предположительно звонить неизвестный номер.

Однако периодически нежелательные входящие звонки не распознаются. В таком случае эксперт советует сохранять бдительность и при малейших подозрениях класть трубку, а затем проверять цифры через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений.

Еще один способ понять кто звонит - это забить номер в контакты и открыть в мессенджерах. Возможно, там у пользователя на аватарке стоит фотография и вы опознаете своего собеседника. В любом случае, если звонок вызывает у вас сомнения, лучше положить трубку и не продолжать беседу.