В Китае создали робо‑коня реальных размеров, который двигается как живой

Китайская компания из Ханчжоу DEEP Robotics представила робота-лошадь, способного перевозить груз весом до 50 кг, сообщает Zakon.kz.

Ограниченная серия создана в честь 2026 года Лошади.

Новая модель – это креативная адаптация флагманской платформы компании Lynx M20 Pro. В то время как стандартные четвероногие "животные", называемые "собаками-роботами", имеют утилитарные конечности, эта специальная версия оснащена бионическими ногами и копытами, разработанными для имитации естественных пропорций и движений лошадей, пишет Interesting engineering.

Несмотря на милый внешний вид, эта машина отнюдь не игрушка. Она построена на той же прочной конструкции, которая используется для проведения важных промышленных инспекций, аварийно-спасательных работ и логистики.

"Робот-пони" весит приблизительно 30 кг и имеет высоту полметра, а его грузоподъемность составляет до 50 кг. Он может развивать максимальную скорость 5 метров в секунду, хотя производитель рекомендует для оптимальной устойчивости стандартную рабочую скорость примерно вдвое ниже.

Спецвыпуск DEEP Robotics "Год Лошади" стоит от 50 000 долларов (более 24 млн тенге).

