#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Технологии

В Китае создали робо‑коня реальных размеров, который двигается как живой

Фото: Youtube/DEEP Robotics Built
Китайская компания из Ханчжоу DEEP Robotics представила робота-лошадь, способного перевозить груз весом до 50 кг, сообщает Zakon.kz.

Ограниченная серия создана в честь 2026 года Лошади.

Новая модель – это креативная адаптация флагманской платформы компании Lynx M20 Pro. В то время как стандартные четвероногие "животные", называемые "собаками-роботами", имеют утилитарные конечности, эта специальная версия оснащена бионическими ногами и копытами, разработанными для имитации естественных пропорций и движений лошадей, пишет Interesting engineering.

Несмотря на милый внешний вид, эта машина отнюдь не игрушка. Она построена на той же прочной конструкции, которая используется для проведения важных промышленных инспекций, аварийно-спасательных работ и логистики.

"Робот-пони" весит приблизительно 30 кг и имеет высоту полметра, а его грузоподъемность составляет до 50 кг. Он может развивать максимальную скорость 5 метров в секунду, хотя производитель рекомендует для оптимальной устойчивости стандартную рабочую скорость примерно вдвое ниже.

Спецвыпуск DEEP Robotics "Год Лошади" стоит от 50 000 долларов (более 24 млн тенге).

Ранее сообщалось, что Китай намерен построить в Тибете новый гидроэнергетический комплекс, который должен стать крупнейшей системой плотин на планете.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Я буду счастлив": легенда UFC готов к превосходству Ислама Махачева
16:34, Сегодня
"Я буду счастлив": легенда UFC готов к превосходству Ислама Махачева
Казахстанский олигарх отрёкся от "Астаны" после слухов о приватизации клуба
16:19, Сегодня
Казахстанский олигарх отрёкся от "Астаны" после слухов о приватизации клуба
Огромные проблемы возникли у "Кайсара" со звёздным легионером
16:03, Сегодня
Огромные проблемы возникли у "Кайсара" со звёздным легионером
Появилось объяснение поражений боксёров Казахстана от узбеков на крупном турнире
15:34, Сегодня
Появилось объяснение поражений боксёров Казахстана от узбеков на крупном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: