Аналитик назвал устойчивую к кризису валюту

Российский эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявил, что экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, являющейся финансовым центром Европы, помогли франку стать одной из главных мировых защитных валют, передает zakon.kz.

Специалист объяснил, что Швейцария как крупнейший в мире переработчик золота и финансовая столица Европы приобрела репутацию одной из самых надежных финансово-экономических систем в мире.

Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность страны, - приводит издание "Прайм" слова Бабина.

Поэтому финансист назвал франк валютой, устойчивой к кризису.

Можно рассчитывать, что очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надежной защитной валюты, - заявил эксперт.

Аналитик напомнил, что в 2020 году, когда все рынки пострадали из-за пандемии коронавируса, швейцарский франк резко вырос и продолжил укрепляться при восстановлении ситуации на биржах.