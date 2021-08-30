Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
"Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Казахстана! Конституция – это надежный гарант нашей Независимости.
Основной закон юридически и политически подтверждает приверженность нашего государства принципам демократии и верховенства права, определяет долгосрочный курс развития страны.
Разработанная по инициативе и при прямом участии Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Конституция является прочным фундаментом наших достижений в социально-экономической сфере, масштабных реформ во всех областях общественной жизни.
Прогрессивные конституционные нормы содействуют успешному преодолению экономических кризисов и уверенному движению вперед.
Опираясь на незыблемые ценности, гарантирующие права и свободы граждан, мы строим справедливое государство. Наша основная цель – повышение качества жизни и благосостояния людей.
Основной закон выступает мощным консолидирующим фактором, утверждая единство нации, неприкосновенность чести и достоинства человека, запрет на любые формы дискриминации. Эти системообразующие постулаты обеспечивают внутриполитическую стабильность – наше бесценное достояние.
Уважение к Конституции, каждая буква которой пропитана духом Независимости, лежит в основе патриотизма нашего народа.
Желаю всем согражданам крепкого здоровья, процветания и благополучия!"
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