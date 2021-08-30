Казахстанский пловец вышел в финал Паралимпийских игр

Казахстанский пловец Ержан Сәлімгереев вышел в финал Паралимпийских игр в Токио на дистанции 50 м баттерфляем, передает zakon.kz.

Ержан Сәлимгереев с результатом 33.14 секунды оказался в числе восьми лучших, которые выходят в финал. Финальный заплыв пройдет сегодня, 30 августа, и начнется в 13.30 по времени Нур-Султана, - пишет Национальный Паралимпийский комитет РК в Instagram.

Ранее "серебро" команде принесли парадзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина. Также в копилке страны есть "золото" благодаря пауэрлифтеру Давиду Дегтяреву.