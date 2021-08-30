Подсчитано количество поврежденных взрывами домов в Жамбылской области

Члены штаба совместно с научно-исследовательскими работниками, направленными правительством, осмотрели жилые дома и социальные объекты в трех населенных пунктах. В настоящее время выявлено 118 объектов недвижимости, требующих ремонта, из них 106 жилых домов, 12 коммерческих объектов. Об этом рассказал аким области Бердибек Сапарбаев, передает zakon.kz со ссылкой на "Ладу".

Из выявленных 106 жилых домов 35 будут капитально отремонтированы, также восстановят остальные 71, которым нанесено незначительное повреждение. На это будут направлены выделенные правительством средства и дополнительно - местного бюджета. Также к этому будут привлечены местные спонсоры.

Если сегодня начнется капитальный ремонт одного дома, то к остальным домам строители приступят с завтрашнего дня. Мы берем на себя обязательство, что в течение двух месяцев мы восстановим все дома. На это у нас хватит и возможностей, и сил строителей, - сказал аким области.

Напомним, председатель правительственной комиссии, созданной по решению главы государства Касым-Жомарта Токаева, заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, ранее побывавший на месте происшествия, подробно ознакомился с обстоятельствами. Члены комиссии и специалисты осуществляют соответствующую работу по определению и уточнению объема понесенного ущерба.

Что касается социальных объектов, то пострадали три школы. Особенно сильно пострадала школа в селе Жибек Жолы. Учреждение образования, в котором обучаются 118 детей, основано в 1956 году. Принято решение вместо старой школы построить новое здание. С учетом роста численности сельского населения направим в правительство предложения по строительству новой школы на 150 мест. Место строительства определено, документы будут подготовлены в кратчайшие сроки. Менее пострадавшие школы в селах Ушбулак и Базарбай восстанавливаются за счет спонсорских средств. Они будут готовы к первому сентября. А медицинский пункт будет полностью отремонтирован в течение недели, - сказал Сапарбаев.

По словам главы региона, железная и автомобильные дороги работают в обычном режиме. Все эвакуированные возвратились домой. Жители села Кайнар, дома которых капитально ремонтируются, обеспечены временным жильем и продуктами питания.

В настоящее время в Центральной городской больнице Тараза получают лечение 28 пациентов. У 4 из них состояние средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Никакой опасности для их жизни нет. Лекарств и врачей достаточно.

В целом, все 98 человек, получивших ранения различной степени тяжести и обратившихся за медицинской помощью, это военные и сотрудники ЧС. Среди мирного населения пострадавших нет.

Пропавших без вести все еще разыскивают. Аким области встретился с их родителями и родственниками и дал соответствующие разъяснения. В поисках задействованы военные, специалисты ДЧС, кинологи, спецназовцы, служебные собаки, конники, всего 180 человек и около 40 единиц техники. Также максимально используются возможности специального беспилотного устройства.