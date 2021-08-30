Количество волонтеров в Алматинской области достигло восьми тысяч человек

В Алматинской области налажена деятельность волонтерских движений. С каждым днем увеличивается количество желающих, которые готовы помочь нуждающимся на безвозмездной основе, передает zakon.kz.

На момент объявления Года волонтера в Жетысу было зарегистрировано 3243 волонтера. На сегодняшний день их число достигло восьми тысяч. Особенно помогли волонтеры в период карантина. Именно они отвозили горячую еду людям, стоящим на передовой, собирали деньги на ИВЛ, раздавали продуктовые корзины и многое другое, - рассказали в пресс-службе Алматинской области.

Как уточняется, один из девизов у молодежи: "Помощь по велению души".

За 2020 год волонтерское движение в области набрало обороты, количество волонтерских групп увеличилось с 24 до 37. Спустя год этот показатель достиг 96. И, глядя на это, можно заметить, что ряды жетысуских волонтеров пополняются изо дня в день, - говорит руководитель Управления по вопросам молодежной политики Алматинской области Елдар Сапаров.

По инициативе волонтеров были реализован проекты "Мейірімді Жетісу" и "Ардагерлерді ардақтайық". В результате организовано более девяти тысяч благотворительных акций, оказана социальная помощь около 27 тыс. семьям. Это тоже заслуга отважных волонтеров.

В Алматинской области на сегодня действуют больше 40 комитета по делам молодежи, 70 молодежных неправительственных организаций.

Как отметили в вышестоящих организациях, восемь тысяч добровольцев и 96 волонтерских групп - это яркий пример того, как волонтеры дарят свое тепло и заботу нуждающимся, - резюмируется в сообщении.