Митрополит Александр выразил соболезнования родным погибших под Таразом

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр выразил соболезнования близким погибших при взрыве в Жамбылской области и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает zakon.kz.

Со скорбью воспринял известие о произошедшей вблизи города Тараз Жамбылской области трагедии, в результате которой погибли и получили ранения многие люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также слова сочувствия пострадавшим. Случившаяся беда болью отозвалась в сердцах всех казахстанцев. Наш единый многонациональный и многоконфессиональный народ никогда не остается безучастным к скорбям ближних и дальних, - говорится в соболезновании.

Митрополит отметил, что разделяет со всеми жителями города и области боль утрат, и выразил уверенность, что священнослужители и миряне Чимкентской епархии Православной церкви Казахстана оказывают всем нуждающимся необходимую помощь и духовную поддержку.

Возношу молитвы к Всемогущему Богу, дабы Он укрепил и утешил всех, кого коснулась эта беда, - резюмируется в сообщении.

26 августа около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате пожара произошло около десяти взрывов.

Почти 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.

На сегодня известно о 14 погибших.