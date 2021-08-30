Новые трещины найдены на МКС

Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС), Генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил, что в ходе обследования российского сегмента орбитального комплекса космонавты обнаружили новые несквозные трещины в самом старом модуле станции – "Заря", передает zakon.kz со ссылкой на vesti.ru.

По его словам, ситуация эта тревожная, а обнаружение ранее сквозных трещин в другом модуле МКС – "Звезда" – может свидетельствовать о том, что со временем и трещины в "Заре" начнут расползаться, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года на МКС была зафиксирована небольшая утечка воздуха, а в октябре 2020 года в промежуточной камере модуля "Звезда" экипаж обнаружил первую трещину. В марте 2021 года она была заделана.

В Роскосмосе сообщили, что загерметизированная экипажем трещина не угрожала станции. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал, однако утечка воздуха не прекратилась, хотя и уменьшилась.

В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, эквивалентной отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает на 0,4 миллиметра ртутного столба в сутки, что до аварийных значений – более 0,5 миллиметра ртутного столба в минуту. Для компенсации утечки орбитальную станцию требуется периодически наддувать воздухом, азотом и кислородом.

В состав российского сегмента МКС входят пять модулей: "Заря", "Звезда", "Поиск", "Рассвет" и "Наука"