Талдыкорганцев проверили на знание Конституции

В канун дня Конституции, КГУ "Жетысу Медиа" был проведен опрос на знание основного закона. В ходе нее большинство талдыкорганцев дали правильные ответы, передает zakon.kz.

Каждый десятый участник опроса заявил, что читал Конституцию и хорошо помнит ее содержание. Были и люди, которые признались, что никогда не читали Основной закон Республики Казахстан. К примеру, талдыкорганцы отвечали на такие вопросы как: "В каком году независимый Казахстан принял первую Конституцию РК? Назовите высшее должностное лицо в Республике Казахстан? Какие государственные символы имеет Республика Казахстан?" И другие вопросы, - рассказали в пресс-службе акимата города.

Респонденты считают, что местные власти полностью или в основном соблюдают Конституцию, что их права никто не ущемляет.

Считаю, что Конституцию должен знать каждый человек. Ведь именно с него начинаются наши права и обязанности. Многие не читают основной закон, а потом жалуются на те или иные обстоятельства. На самом деле все ответы в одной книге. Читайте Конституцию и знайте свои права, - сказала Айгерим Ибрагимомова.

По словам организаторов, данным мероприятием они хотели, чтобы люди знали и учили свои права и обязанности.

Конституция - одна из основных стержней государства. В главном документе строго прописаны все требования и порядок, который должен соблюдаться внутри страны. Все это способствует сохранению внутреннего и внешнего спокойствия республики. Залог светлого будущего- это Конституция. Поднять его статус-долг, такой долг стоит перед всеми, - говорит начальник организационного отдела КГУ "Жетысу Медиа" Елбосын Абай.

Напомним, Конституции Казахстана исполнилось 26 лет. Главный документ страны был принят на всеобщем референдуме 30 августа 1995 года. Ныне действующий вариант Конституции – второй по счету. Первый был принят в 1993, однако в последующем главный закон страны был дополнен рядом статей.

Как отмечается, в Алматинской области проводится различные мероприятия ко Дню Конституции.