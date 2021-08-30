Видео с гильзами на складе близ Тараза прокомментировали в Минобороны

Министерство обороны прокомментировало видео с гильзами, снятыми во дворе ресторана в Байзакском районе, где недавно произошел взрыв. Видеоролик был опубликован в социальных сетях, передает zakon.kz.

Министерством обороны непригодные для использования боеприпасы передаются в подведомственную организацию Министерства индустрии и инфраструктурного развития АО "Казтехнологии". Затем АО "Казтехнологии" проводит процесс промышленной утилизации боеприпасов, извлекая и уничтожая взрывоопасные вещества, содержащиеся в них. Только после этого лом от боеприпасов выставляется на реализацию через электронную торговую площадку gosreestr.kz, - говорится в сообщении.

Отмечается, что представленные на видео корпуса и гильзы от снарядов – это металлолом, полученный после утилизации боеприпасов и реализованный частному предприятию посредством торгов на электронной площадке. Они не представляют никакой опасности для окружающих.

В ходе проверки установлено, что Промбаза принадлежит ТОО "Бактияр-Group". На ее территории хранится черный лом (металл обожженный, сталь и металл чугунный). Указанный металл был приобретен ТОО "Бактияр-Group" 30.03.2021 года согласно договора со склада ломметаллов АО "Казтехнологии" в городе Арысь, Туркестанской области, - пишет пресс-служба.

Также сообщается, что у ТОО "Бактияр-Group", согласно уведомления, имеется лицензия о начале осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранении, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов, зарегистрированная по юридическому адресу: РК, Жамбылская область, Байзакский район, с. Сарыкемер.

Следует отметить, что на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, где 26 августа произошел пожар, подобные боеприпасы не хранились, - резюмируется в сообщении.