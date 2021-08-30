Ваш ДГД: Какую форму отчетности сдают налогоплательщики при ввозе товаров из стран ЕАЭС

О сопроводительных накладных на товары при импорте с территории ЕАЭС и порядке предоставления формы 328.00 рассказывает в рубрике "Ваш ДГД" руководитель Управления экспортного контроля ДГД по г. Алматы Ердаулетұлы Женыс, сообщает zakon.kz.

Сегодня я хотел бы остановиться на таких аспектах, как сопроводительные накладные на товары при импорте с территории ЕАЭС и порядок предоставления по форме 328.00 с этого года. На сегодняшний день это одна из актуальнейших тем.

Но, прежде чем начать, хотелось бы остановиться на таких аббревиатурах как:

ЕАЖС - Европейский экономический Союз, в состав которого входит Армения, Кыргызстан, Россия, Беларусь и Казахстан.

ИС ЭСФ - Информационная система, посредством которой осуществляются обработка, регистрация, передача и хранение счетов-фактур, выписанных в электронном вид.

СНТ – Сопроводительные накладные на товары, служит для обеспечения сквозной прослеживаемости оборотов товаров в рамках ЕАЭС.

Следует отметить, что органы государственных доходов не применяют административных мер на период действия пилотного проекта.

Пилотный проект по сопроводительным накладным на товары именно экспортно-импортных операций в рамках Евразийского экономического Союза действуют у нас до 1 июля 2021 года. Но есть перспектива, что данный проект будет продлен до 1 октября.

СНТ оформляется в следующие сроки: с территории государств-членов Евразийского экономического Союза – до пересечения Государственной границы Республики Казахстан. При выписке счета-фактуры указываются номер и дата договора по сделке. При перемещении, реализации товара, вывезенного с территории государства-члена ЕАЭС, указывается в качестве источника происхождения номер СНТ, оформленной при ввозе товаров государства-члена ЕАЭС при наличии в ней отметок органов государственных доходов.

С 1 января 2021 года исключается необходимость сдачи декларации по косвенным налогам, налогоплательщиком представляется в налоговый орган по месту нахождения жительства заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, на бумажном носителе и в электронной форме, не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Таким образом, налогоплательщики по импортируемым с января 2021 года товарам из стран Евразийского экономического Союза будут представлять только одну форму налоговой отчетности – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Также хотелось бы остановиться на таком моменте.

При представлении заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328 в электронном виде налогоплательщик получит уведомление о подтверждении уплаты и поступления налогов в течение трех рабочих дней. Но опять-таки надо помнить, что если налогоплательщик предоставил заявление только в электронном виде.

Мотивированный отказ может возникнуть только при предоставлении заявления формы 328 – заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, либо при других ошибках. В данном случае, при предоставлении в электронном формате заявление также будет рассмотрено в течение трех рабочих дней. И в случае каких-либо вышеназванных ошибок также будет рассмотрено в электронном формате в течение трех рабочих дней.

Заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде представляется: лицами, импортирующими на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического Союза товары с освобождением от уплаты налога на добавленную стоимость в порядке, проведенном уполномоченным органом или иным способом уплаты в соответствии со статьей 428 Налогового кодекса.

В завершение хотелось бы отметить, что способы предоставления налоговой отчетности остаются те же. Это кабинет налогоплательщика, сайт электронного правительства еGov и приложения E Salyg, eGov MOBILE. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии 1414.