Младенец и пенсионерка попали под колеса авто в Павлодаре

ДТП произошло во дворе жилого дома, передает zakon.kz.
У четырехмесячной девочки диагностировано сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, – рассказали Pavlodarnews.kz в региональном управлении здравоохранения. – Она доставлена в детскую областную больницу.
У пострадавшей 75-летней женщины ушиб грудной клетки, костей таза, гематома правого коленного сустава. Лечение она проходит амбулаторно.
Сообщается, что при попытке скрыться водитель врезался в лавочку.
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