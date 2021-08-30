Молодежная команда Казахстана по боксу завоевала пять золотых медалей на МЧА-2021

30 августа 2021, 19:05
Фото: olympic.kz

Казахстанские боксеры Нурсултан Алтынбек, Абдикарим Абдигалым, Ерасыл Ермек и Елнур Суюнбай провели финальные бои на молодежном чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

На турнире среди молодежи (2003-2004 г.р.) казахстанец Нурсултан Алтынбек сразился за "золото" в весовой категории до 54 килограммов с иранцем Алиасгом Афшариаболкарлу и выиграл с единогласным решением судей.

Соперником Абдикарима Абдигалыма по решающему поединку на молодежном турнире (2003-2004 г.р.) в весовой категории до 57 килограммов был представитель Ирака Мохаммед Анвар. Итогом этого боя стала победа Абдигалыма раздельным решением судей.

Ерасыл Ермек, который уже выигрывал чемпионат Азии (среди юношей), в финальном поединке в весовой категории до 60 килограммов встретился с боксером из Кыргызстана Омаром Ливасой. В этом бою Ерасыл победил раздельным решением судей.

В финале молодежного первенства (2003-2004 г.р.) в весовой категории до 63,5 килограмма Елнур Суюнбай встретился с индийцем Ваншаджем. Итогом этого поединка стала победа Елнура Суюнбая единогласным решением судей.

Таким образом, он принес молодежной сборной Казахстана уже пятое "золото" в Дубае. Что касается личных достижений Суюнбая, то он является серебряным призером чемпионата мира.

Напомним, ранее чемпионом Азии среди молодежи также стал Санжар Ташкенбай (48 кг).


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