Семьям погибших спасателей вручены государственные награды

Родным и близким военнослужащих и спасателей, погибших во время ЧС в Байзакском районе, сегодня вручены государственные награды, сообщает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны РК Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.

Участники почтили минутой молчания память погибших военнослужащих и спасателей.

Как вы знаете, Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования семьям погибших. 29 августа объявлен днем ​​национального траура. Вчера Президент подписал Указ о присвоении звания "Халық Қаһарманы" заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Мейржану Какпасыновичу Айманову "за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга". Каждый герой достоин награды, - сказал Сапарбаев.

Глава региона вручил награду героя его сыну.

Это правильно, что хотят поставить памятник, чтобы будущим поколениям был пример, чтобы люди не забывали. Пусть его дети будут здоровы. Они гордятся своим отцом. Второй и третий сыновья мечтали пойти по его стопам, принимали участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Мейржан много о чем мечтал, у него было немало планов. Я хочу сделать все, чтобы они сбылись, - сказала мама Мейржана Айманова.

Аким области сообщил о том, что в регионе будет открыт памятник "Халық Қаһарманы" Мейржану Айманову.

Трагически погибшие герои всегда в нашей памяти. Подвиг моего брата оценили по достоинству и вручили ему звание “Халық қаһарманы”. Мы благодарны за это главе государства. Самое главное, чтобы в стране было спокойствие, и все были в порядке, - сказал брат покойного.

Далее министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и аким области Бердибек Сапарбаев посетили штаб регионального командования "Юг", вручили награду жене и сыну Оразбека Далибаева, служащего военизированной охраны войсковой части №28349, погибшего во время ЧС.

Исполнение служебного долга всегда было для моего отца на первом месте. Он был в числе первых, кто оказался на месте происшествия во время взрыва, и до последнего пытался не допустить распространения огня. Думаю, так бы поступил каждый, кто искренне любит свою страну. Я горжусь им. С детства хотел быть похожим на своего отца, стать военнослужащим. Сегодня я служу в воинской части 5546 Национальной гвардии РК в г. Атырау. В будущем хочу пойти по стопам отца, стоять на страже безопасности нашей страны, - сказал Жандос Оразбеков и поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и акима области за награду.

В этот день награды были вручены и семьям других героически погибших военнослужащих и пожарных.

Орден Айбын" I степени был передан родным военного прокурора Южного региона военной прокуратуры Армана Капезова и оперативного дежурного, заместителя руководителя тушения пожара, службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Александра Микропуло.

Орден "Айбын" III степени вручили родным пожарного военной команды противопожарной защиты войсковой части 28349 Руслана Жанболатова, механика-водителя военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Марата Мешинбая, начальника подразделения противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Еркина Надирбекова, старшего пожарного-спасателя пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Елдоса Сандыбаева, пожарного-спасателя пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Арнура Темирбулатова, старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Танирбергена Торебекова, героически погибших при исполнении служебных обязанностей во время ЧС в Байзакском районе.





