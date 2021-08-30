Казахстанские боксеры завоевали 8 золотых медалей на чемпионате Азии по боксу

На чемпионате Азии по боксу в г. Дубае стали известны имена всех победителей и призеров юниорских соревнований, сообщает zakon.kz.
По итогам поединков в 26 весовых категориях среди мальчиков и девочек казахстанские юные мастера завоевали 8 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград! - пишет сайт Федерации бокса Казахстана.
Имена победителей подопечных старшего тренера у юниоров Аркадия Топаева:
Обладатели серебряных медалей:
Обладатели бронзовых медалей:
Таким образом, наши юниоры заняли второе общекомандное место в медальном зачете среди мальчиков. На первом месте - спортсмены Узбекистана - в их составе 6 золотых и 4 серебряных награды. 2 "золота" - на счету Индии, еще одно - у Кыргызстана.
Сборная юниорок также заняла высокое второе место в зачете, уступив индийским спортсменкам.
Обладательницы серебряных медалей:
Обладательницы бронзовых медалей:
Главные соперницы подопечных старшего тренера среди юниорок Елдоса Сайдалина - представительницы Индии - взяли 6 золотых и 4 серебряных медали. Тем самым им не удалось показать свой высокий результат полугодичной давности на чемпионате мира в Польше, когда они смогли выиграть 7 золотых медалей из 10. У девочек-боксеров Узбекистана 3 золотые и 3 серебряные медали.
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