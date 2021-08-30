Казахстанские боксеры завоевали 8 золотых медалей на чемпионате Азии по боксу

На чемпионате Азии по боксу в г. Дубае стали известны имена всех победителей и призеров юниорских соревнований, сообщает zakon.kz.

По итогам поединков в 26 весовых категориях среди мальчиков и девочек казахстанские юные мастера завоевали 8 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград! - пишет сайт Федерации бокса Казахстана.

Имена победителей подопечных старшего тренера у юниоров Аркадия Топаева:

До 46 кг: Дамир Байпаков

До 52 кг: Торехан Сабырхан

До 54 кг: Адайбек Ниязбаев

До 57 кг: Бахтияр Анарбаев

Обладатели серебряных медалей:

До 66 кг: Ислам Советов

До 81 кг: Мохаммед Аттия-Хамед

+ 81 кг: Ердос Шарипбек

Обладатели бронзовых медалей:

До 48 кг: Айдар Кадирхан

До 50 кг: Илья Калинин

До 60 кг: Мадияр Тайпаков

До 70 кг: Виктор Литвинов

До 75 кг: Даулет Тулемисов

Таким образом, наши юниоры заняли второе общекомандное место в медальном зачете среди мальчиков. На первом месте - спортсмены Узбекистана - в их составе 6 золотых и 4 серебряных награды. 2 "золота" - на счету Индии, еще одно - у Кыргызстана.

Сборная юниорок также заняла высокое второе место в зачете, уступив индийским спортсменкам.

До 54 кг: Виктория Байдукова

До 57 кг: Улжан Сарсенбек

До 66 кг: Аружан Жанабаева

До 81 кг: Умит Абилкайыр

Обладательницы серебряных медалей:

До 50 кг: Енгилик Бостыбаева

До 52 кг: Томирис Мырзакул

До 60 кг: Асем Танатар

До 63 кг: Айгерим Кабдолда

До 75 кг: Ажар Туркестанова

+ 81 Шугыла Рысбек

Обладательницы бронзовых медалей:

До 46 кг: Елянур Турганова

До 48 кг: Анита Адишева

До 70 кг: Бахыт Сейдиш

Главные соперницы подопечных старшего тренера среди юниорок Елдоса Сайдалина - представительницы Индии - взяли 6 золотых и 4 серебряных медали. Тем самым им не удалось показать свой высокий результат полугодичной давности на чемпионате мира в Польше, когда они смогли выиграть 7 золотых медалей из 10. У девочек-боксеров Узбекистана 3 золотые и 3 серебряные медали.