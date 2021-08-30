Выросло число жертв взрывов на складах боеприпасов в Жамбылской области

30 августа 2021, 22:51
Фото: пресс-служба МО РК

Число погибших в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области увеличилось до 15, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло пятнадцати человек. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты, - сообщили в ведомстве.

Родные опознали тело погибшего, найденного на месте взрыва в Жамбылской области. Им оказался начальник караула СПЧ-3 Заикин Сергей Владимирович.

Поиски еще одного пропавшего человека продолжаются. Работа ведется непрерывно с привлечением саперов, техники и кинологических собак.


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