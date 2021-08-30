Казахстанские учителя осваивают тик-ток и бьют рекорды

Казахстанские учителя активно приобщаются к соцсетям и понятным для школьников языком объясняют сложные, на первый взгляд вещи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Точные науки могут быть доступными и интересными. Это все чаще доказывают казахстанские учителя, у которых тысячи просмотров в соцсетях.

Он ломает стереотипы. Вместо строгой классики – костюм героя аниме. А вместо школьного класса - аккаунт в соцсети. Так 29-летний Улан Усенов решил популяризировать школьный предмет "Химия". Платформа TikTok стала лучшей площадкой.

На зимних каникулах стало скучно, с января я решил попробовать сделать то, что я умею: химию объяснить через то, что я люблю, - аниме. Аниме смотрю я очень давно, химию я знаю. Основная идея – приведение каких-то аналогий и сравнение с художественными образами известных детям произведений. учитель химии Улан Усенов

В качестве примера он взял японское аниме "Наруто". Доступно и играючи объясняет, что такое обратимые и необратимые химические реакции, формулы веществ, и как химия влияет на нашу с вами жизнь. Это именно то, к чему привык современный ребенок, но так не хватает в школе. За полгода на креативного учителя из Алматы подписались 630 000 человек. А недавно он освоил новый формат, музыкальный.

Я начал связывать химию с музыкой, писать стихи, накладывать на музыку и делать что-то подобное, чтобы заинтересовать ребенка, изменить образ учителя. учитель химии Улан Усенов

Увлечение, рассказывает учитель, занимает немало времени. Порой на создание ролика уходит целый день. Обратная связь стоит того. Улану поступают тысячи сообщений от школьников из разных стран. Кто-то стал лучше понимать школьный предмет и даже улучшил успеваемость. Конечно, полностью сделать учебу развлечением нельзя, считает Улан.

Это никогда не заменит настоящего целостного образования, полностью переводить обучение нельзя в это. Это лишь эксперимент, и попытка может получить новый инструмент, который можно будет использовать в какой-то момент урока - в качестве домашнего задания посмотреть видеоролик или записать свой видеоролик. учитель химии Улан Усенов

В планах учителя не только продолжить снимать ролики для TikTok, но и выходить за рамки соцстетй. Улан Усенов хочет создать образовательные видеокурсы для детей.

Сегодня примеров, когда учителя приобщаются к популярным соцсетям, немало. Нургазы Капбаров из столицы преподает физику на платформе YouTube. А учитель английского языка Зауреш Кожанова пришла в соцсети благодаря своим ученикам. Похвастать многотысячной аудиторией она пока не может, но популярность уже имеется.

Мы с ними устраиваем рэп-баттлы, поем песни и снимаем маленькие ролики, где рассказываем о своей стране, гордимся ей. Я советую родителям и всем своим коллегам, чтобы пользовались TikTok, так как дети все равно будут там. Но лучше вы будете давать им эти задания, и им будет легче смотреть на все это. учитель английского языка Зауреш Кожанова

Самое главное, говорят педагоги, уметь быть с учениками на одной волне. Образование, как и другие сферы, не стоит на месте, а потому и учеба может быть в удовольствие.