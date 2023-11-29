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Учитель физкультуры ударил шестиклассника в Уральске

Учитель физкультуры ударил шестиклассника в Уральске Фото: Zakon.kz
Ученика шестого класса одной из школ Уральска ударил учитель физкультуры. После обнародования факта стало известно, что педагог захотел уволиться из школы, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о том, что педагог ударил ученика во время урока появилось в социальных сетях в понедельник, 27 ноября. Официальные комментарии поступили только на следующий день, пишет Мой город.

Директор школы, в которой произошел инцидент сообщила, что по делу начали работу сотрудники полиции. Она отметила, что знает ученика лично и мальчик отличается хорошей учебой и активным участием в жизни школы.

"Учитель физкультуры говорит, что встряхнул ученика за плечи. Возможно, в это время нечаянно задел. Ученика воспитывает тётя. Ребёнок хороший, активный, весёлый, не скрытный, участвует в олимпиадах. Я сама преподаю в этом классе. Возможно, инцидент спровоцировали дети, во всём разберутся". Алима Турегалиева, директор школы

Позднее уполномоченный по правам ребенка Западно-Казахстанской области Борис Лаврентьев рассказал о том, что учитель написал заявление об увольнении.

"Учитель написал заявление об увольнении до приезда сотрудников полиции. В школе работала оперативно-следственная группа. Расследуется уголовное дело в отношении учителя физкультуры за инцидент, произошедший на уроке. Администрация школы приняла меры, взяли объяснительные с учителя". Борис Лаврентьев

Он сообщил также, что директор приняла заявление педагога и расторгла с ним трудовой договор. Факт случившегося омбудсмен также подтвердил.

Это не первый случай за последнее время, когда педагоги бьют учеников. Так, месяцем ранее в Акмолинской области учитель била школьника головой о доску. Об этом случае стало известно из социальных сетей: видео активно рассылают пользователи Казнет.

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