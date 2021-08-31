В Казахстане за сутки 4322 человека заболели COVID-19

31 августа 2021, 08:01
Фото: pixabay

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 августа 2021 года в Казахстане. Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане составил 4322 человека. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 900 человек. Лишь в городе Шымкент заметен резкий прирост заболевших КВИ, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4322 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • город Нур-Султан - 376
  • город Алматы - 1309 город
  • Шымкент - 137
  • Акмолинская область - 259
  • Актюбинская область - 123
  • Алматинская область - 359
  • Атырауская область - 126
  • Восточно-Казахстанская область - 166
  • Жамбылская область - 34
  • Западно-Казахстанская область - 46
  • Карагандинская область - 551
  • Костанайская область - 245
  • Кызылординская область - 65
  • Мангистауская область - 109
  • Павлодарская область - 296
  • Северо-Казахстанская область - 76
  • Туркестанская область - 45

Всего в стране выявлен 789471 заболевший.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в городе Нур-Султане - 1445,
  • в городе Алматы - 702,
  • в городе Шымкенте - 116,
  • в Акмолинской области - 285,
  • в Актюбинской области - 73,
  • в Алматинской области - 346,
  • в Атырауской области - 643,
  • в ВКО - 112,
  • в Жамбылской области - 422,
  • в ЗКО - 27,
  • в Карагандинской области - 1311,
  • в Костанайской области - 305,
  • в Кызылординской области – 150,
  • в Мангыстауской области - 195,
  • в Павлодарской области - 153,
  • в СКО - 142,
  • в Туркестанской области - 106.

Всего в стране выздоровело 673 629 человека от COVID-19.


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