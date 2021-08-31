Алматинка скончалась после похода к стоматологу

22-летняя Мария Сергеева скончалась после похода к стоматологу. Полиция завела уголовное дело, передает zakon.kz.

В четверг пришла в клинику, прислала маме сообщение "мама, я уже в палате", Лена ответила "хорошо, как пойдешь на операцию, обязательно помолись, мы тебя любим и ждем". Прошло три часа, четыре, пять. Лена подумала, может от анестезии отходит, сказали часа два будет отходить. Через шесть часов звонит брат Маши, говорит "срочно приезжайте, мама у меня больше нет сестренки", - говорится в сообщении в Instagram Zhaloby Almaty.

По предварительным данным, у девушки случился анафилактический шок. Ее пытались реанимировать в течение двух часов, не вызывая скорую помощь, потому что в клинике якобы есть своя реанимация.

26 августа Мария скончалась. Похороны состоялись 29 августа. Девушку похоронили в свадебном платье, потому что она собиралась выйти замуж.

Полиция завела уголовное дело по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

В рамках расследования назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение, - говорится в сообщении полиции.