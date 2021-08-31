Магнитная буря накроет Землю 2 сентября

31 августа 2021, 11:41
Фото: pxhere.com

2 сентября на Землю обрушится очередная магнитная буря, передает zakon.kz.

Геомагнитные возмущения уровня G1 (слабая буря) будут ощущаться в течение одного дня, 1 и 3 сентября возможны более слабые колебания, сообщает asn24.ru.

После этих колебаний наступит затишье, других магнитных бурь в сентябре не ожидается.

Магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты "ударяют" выброшенные Солнцем сгустки плазмы.

Организм человека может реагировать на магнитные колебания головными болями, бессонницей, упадком сил, депрессией, скачками давления и нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Возможны обострения хронических заболеваний.


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