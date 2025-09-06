#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

На Земле началась магнитная буря

Солнце, магнитные бури, Земля, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 00:02 Фото: pixabay
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН 6 сентября сообщила о начале слабого возмущения геомагнитного поля, передает Zakon.kz.

Согласно данным специалистов, уровень бури достиг категории G1 по пятибалльной шкале.

Причиной возмущений стало расширение корональной дыры на Солнце и выброс плазмы после недавних слабых вспышек.

В ближайшие 1-2 часа сохраняется вероятность появления полярных сияний, преимущественно на северо-западе России, уточнили в лаборатории.

Ученые также отметили, что в течение выходных геомагнитный фон останется нестабильным, возможны локальные бури уровня G1-G2. К началу следующей недели ситуация в магнитосфере должна нормализоваться.

Ранее сообщалось, что 2 сентября на Земле бушевали магнитные бури планетарного масштаба. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
