Послание Токаева будут транслировать по радио и ТВ

31 августа 2021, 12:46
Фото: Pxhere.com

Послание президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана будет транслироваться по телевидению и радио, передает zakon.kz.

Завтра, 1 сентября, в 11:00 глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Прямую трансляцию Послания будут вести казахстанские телеканалы и основные радиостанции, - сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева в Instagram.

Ранее сообщалось, что 1 сентября пройдет совместное заседание палат Парламента, на котором выступит президент Казахстана.


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