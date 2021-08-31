Послание Токаева будут транслировать по радио и ТВ

Послание президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана будет транслироваться по телевидению и радио, передает zakon.kz.

Завтра, 1 сентября, в 11:00 глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Прямую трансляцию Послания будут вести казахстанские телеканалы и основные радиостанции, - сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева в Instagram.

Ранее сообщалось, что 1 сентября пройдет совместное заседание палат Парламента, на котором выступит президент Казахстана.