Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2021 года

Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с сентября 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.

Детские сады и дома ребенка

Минздрав утвердил Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка.

Документ содержит требования к работе на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Медицина

Потребность в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в рамках ГОБМП и ОСМС будут определять согласно новым правилам.

Утвержден Перечень лекарств и медицинских изделий для бесплатного и льготного обеспечения отдельных категорий граждан с с определенными заболеваниями (состояниями). В частности, в перечне лица с заболеваниями системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, эндокринной системы, психическими расстройствами, новообразованиями, инфекционными и паразитарными болезнями (коронавирус).

Изменились правила и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и ОСМС. Теперь тарифы будут пересматривать в связи с уточнением республиканского бюджета.

Утверждены новые тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках ГОБМП и ОСМС.

Регистрация актов гражданского состояния

Теперь для получения услуг РАГСа граждане могут предоставлять электронные документы, удостоверяющие личность.

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Ритуальные услуги

Утверждены новые Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения. В документе прописаны требования к религиозным объектам на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина. В частности, вход в церкви и мечети допускается только в маске, а молитвы совершаются при соблюдении дистанции из расчета не менее 4 метров на человека.

Военный учет

Согласно изменениям в Правилах военного призыва, военнообязанные и призывники при вызове по повестке могут предъявлять электронное удостоверение личности.

КОАП

В КОАП установлена ответственность за неисполнение постановлений прокурора. Штраф составит 15 МРП, а за повторное нарушение – 30 МРП.

Пожарная безопасность

Обеспечение пожарной безопасности регулируется новым техническим регламентом. В документе определены требования пожарной безопасности к объектам хозяйствования различного назначения (жилым и производственным), к строительству населенных пунктов, проектированию и строительству зданий и сооружений.

Бизнес

В Казахстане усилят борьбу с рейдерством и защиту предпринимателей от незаконного вмешательства госорганов в их деятельность.

Поправками также устанавливается уголовная ответственность за незаконное проникновение на охраняемый объект и незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней.

Запущен пилотный проект "E-Salyq Business". Это мобильное приложение разработано для упрощения исполнения налоговых обязательств ИП, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, а также для физлиц осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве ИП.

Промышленная безопасность

Как организовать и провести производственный контроль на опасном производственном объекте – новая инструкция.

Расследование и учет аварий и инцидентов на опасных производственных объектах будут проводить согласно новым Правилам.

МЧС разработал Инструкцию по разработке плана ликвидации аварий и проведению учебных тревог и противоаварийных тренировок на опасных производственных объектах.

Подготовлены типовые программы подготовки спасателей в области промышленной безопасности, осуществляющих горноспасательные, газоспасательные, а также противофонтанные работы на опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли.

Определение страны происхождения товара

С 1 сентября заявка на проведение экспертизы происхождения товара для внутреннего обращения подается в электронной форме через информационную систему уполномоченной организации.

Также меняется порядок получения Сертификата о происхождении товара формы "СТ-1" для целей проведения процедур государственных закупок.

Предъявлены новые требования к экспертам-аудиторам по определению страны происхождения товара и утверждены новые правила их аттестации.

Лицензирование

Перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию, изложен в новой редакции. Также внесены изменения в перечень государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии.

Министерство экологии утвердило квалификационные требования к лицензируемому виду деятельности в области охраны окружающей среды.

Изменены Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по лицензированию экспорта диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья.

Озоноразрушающие вещества

Для ввоза в РК с территории государств ЕАЭС и вывоза обратно озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции требуется получать разрешение.

Также разрешение придется получать на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, их транспортировку, хранение, утилизацию, а также ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

Разработаны критерии оценки степени риска и проверочные листы за соблюдением законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Правила противодействия легализации преступных доходов разработали для нотариусов.

Нотариусы должны самостоятельно разработать ряд программ, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с Требованиями к правилам внутреннего контроля.

Охрана окружающей среды

Утверждены новые лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.

Правила и стандарты государственной услуги "Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду" и "Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности" изложены в новой редакции.

Экспорт

Установлены квоты на вывоз из РК семян подсолнечника и подсолнечного масла до 1 февраля 2022 года.