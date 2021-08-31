Токаев поздравил Лукашенко с днем рождения

31 августа 2021, 15:29
Фото: akorda.kz

Главы государств Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко обсудили ключевые аспекты казахстанско-белорусских отношений, передает zakon.kz.

Президенты с удовлетворением отметили положительную динамику взаимодействия двух стран в торгово-экономической сфере, - говорится в сообщении Акорды.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отдельное внимание было уделено взаимодействию Казахстана и Беларуси в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил белорусского коллегу с днем рождения, - добавили в пресс-службе президента.

Президенту Беларуси 30 августа исполнилось 67 лет.


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