События

Касым-Жомарт Токаев поговорил с президентом Беларуси

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Беларуси, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 13:47 Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 октября 2025 года пишет Акорда.

"Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-белорусских отношений, отметив высокий уровень политического диалога и поступательный характер сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки", – говорится в сообщении.

Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске Конференции по евразийской безопасности.

Главы государств договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.

30 сентября в Минске премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в коллективной встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с участниками заседаний глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

23 сентября Лукашенко выразил недовольство партнерством с Казахстаном в части создания условий для авиасообщения. Он заявил, что надо выправлять ситуацию.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
