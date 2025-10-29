Касым-Жомарт Токаев поговорил с президентом Беларуси

Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 октября 2025 года пишет Акорда.

"Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-белорусских отношений, отметив высокий уровень политического диалога и поступательный характер сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки", – говорится в сообщении.

Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске Конференции по евразийской безопасности.

Главы государств договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.

30 сентября в Минске премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в коллективной встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с участниками заседаний глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

23 сентября Лукашенко выразил недовольство партнерством с Казахстаном в части создания условий для авиасообщения. Он заявил, что надо выправлять ситуацию.