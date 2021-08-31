Основную причину смерти пациентов с COVID-19 назвали ученые

Американские ученые выяснили основную причину тяжелых случаев заболевания COVID-19. К смерти приводит высокая концентрация коронавируса в легких, передает zakon.kz.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Microbiology. Они опровергают существующее мнение о том, что решающую роль в повышении риска смерти играют сопутствующие бактериальные инфекции легких или чрезмерная реакция иммунной системы организма, сообщает РИА Новости.

Наши результаты показывают, что причиной смертей от COVID-19 во время пандемии в значительной степени является неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие, – приводятся в пресс-релизе Медицинского центра Langone Health Нью-Йоркского университета слова ведущего автора исследования Имрана Сулаймана (Imran Sulaiman), доктора медицинских наук, адъюнкт-профессора кафедры медицины.

Авторы исследования собрали образцы легочных тканей 589 мужчин и женщин, которые были госпитализированы с тяжелой формой коронавируса в клиниках Нью-Йоркского университета Langone Health на Манхэттене и Лонг-Айленде, и которым была сделана процедура бронхоскопии для очистки легких. Специалисты определили состав присутствующих в тканях микробов – бактерий и грибков, количество вируса SARS-CoV-2, а также тип иммунных клеток.

Это наиболее подробное на сегодняшний день исследование среды нижних дыхательных путей у пациентов с коронавирусом.

Было установлено, что люди, умершие от COVID-19, имели в среднем в десять раз больше вирусной нагрузки в нижних дыхательных путях, чем выздоровевшие тяжелые пациенты. При этом специалисты не обнаружили никаких доказательств того, что причиной смерти была вторичная бактериальная инфекция, хотя, по словам ученых, это может быть связано с тем, что практически все тяжелобольные получали курс антибиотиков.

Кроме того, не подтвердилось предположение, что вирус побуждает иммунную систему атаковать собственные ткани легких, что приводит к опасным уровням воспаления и это становится главной причиной смерти от COVID-19.

Исследователи обнаружили, что сила иммунного ответа во всех случаях была пропорциональна количеству вируса в легких. Более того, выработка иммунного химического вещества, нацеленного на коронавирус, у тех, кто умер, была в среднем на 50 процентов ниже по сравнению с пациентами, которые пережили болезнь.

Эти результаты предполагают, что проблема с адаптивной иммунной системой не позволяет ей эффективно бороться с коронавирусом, – говорит руководитель исследования Леопольдо Сегал (Leopoldo Segal), доцент кафедры медицины Нью-Йоркского университета. – Если мы сможем определить источник этой проблемы, мы сможем найти эффективное лечение, которое работает, укрепляя собственные защитные силы организма.

Ученые отмечают, что, по аналогии с вирусными инфекциями, вызвавшими пандемии испанского гриппа в 1918 году и свиного гриппа в 2009 году, эксперты часто объясняют высокую смертность пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких – до 70 процентов и более – вторичными бактериальными инфекциями. Поэтому упор в медикаментозном лечении делают на антибиотики. Однако результаты исследования указывают на важнейшую роль противовирусных препаратов, таких, как ремдесивир.