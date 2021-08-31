Ержан Бабакумаров провел совещание о готовности школ к учебному году

Сегодня, 31 августа, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел совещание с участием директоров 207 государственных школ по вопросу готовности к новому учебному году, сообщает zakon.kz.

В ходе совещания проверена финальная готовность школ к приему учащихся. Заслушаны руководители районных отделов образования.

В новом учебном году контингент школ в Алматы составит около 300 тыс. учащихся, в первых классах будут обучаться более 30 тыс. детей. На сегодня учащиеся 2-11-х классов 100% обеспечены учебниками из библиотечных фондов, завершена также доставка учебников, в том числе әліппе и букваря для 1-х классов. Бесплатным питанием будут обеспечены свыше 23 тыс. детей.

Для обеспечения безопасного эпидемиологического окружения детей более 34 тыс. сотрудников государственных и 11 тыс. сотрудников частных организаций образования, кроме имеющих медицинские противопоказания, 100% провакцинированы. Все организации будут соблюдать установленную наполняемость в 25 учащихся, меры дезинфекции и обработки помещений.

Семьи, подавшие заявление на обучение в онлайн-формате, проинформированы об организации образовательного процесса и имеют технические средства и необходимый уровень интернет-соединения. Будет преимущественно использоваться алматинская онлайн-платформа "Сфера", позволяющая эффективно организовать процесс дистанционного обучения и исключить подключения посторонних лиц.

По итогам совещания заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров дал ряд конкретных поручений по контролю над образовательным процессом.

Также даны поручения по вопросам безопасности детей в организациях образования, функционированию систем видеонаблюдения и их вывода в центр оперативного управления Департамента полиции, контролю над соблюдением пропускного режима и организацией дежурства, работой вахтеров, сторожей.