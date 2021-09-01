В Казахстане за сутки выявили 4320 случаев коронавируса

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 31 августа 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4320 человек. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось лишь на два человека. Эпидемиологическая ситуация заметно улучшается в Нур-Султане и Актюбинской, Алматинской, Карагандинской областях, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 268,

в городе Алматы - 1259,

в городе Шымкент - 140,

в Акмолинской области - 251,

в Актюбинской области - 263,

в Алматинской области - 270,

в Атырауской области - 149,

в ВКО - 161,

в Жамбылской области - 78,

в ЗКО - 68,

в Карагандинской области - 450,

в Костанайской области - 239,

в Кызылординской области - 76,

в Мангистауской области - 250,

в Павлодарской области - 260,

в СКО - 77,

в Туркестанской области - 61.

Всего в стране подтвержден 793 791 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 7207 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 661,

в городе Алматы - 1921,

в городе Шымкент - 565,

в Акмолинской области - 284,

в Актюбинской области - 395,

в Алматинской области - 365,

в Атырауской области - 166,

в ВКО - 49,

в Жамбылской области - 177,

в ЗКО - 128,

в Карагандинской области - 1392,

в Костанайской области - 123,

в Кызылординской области - 144,

в Мангистауской области - 278,

в Павлодарской области - 340,

в СКО - 80,

в Туркестанской области - 139.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 680 836 человек.