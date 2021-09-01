В Казахстане за сутки выявили 4320 случаев коронавируса

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 31 августа 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4320 человек. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось лишь на два человека. Эпидемиологическая ситуация заметно улучшается в Нур-Султане и Актюбинской, Алматинской, Карагандинской областях, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтвержден 793 791 случай.
В Казахстане 7207 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 680 836 человек.
Хотите быть в курсе важных новостей?