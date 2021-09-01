В Казахстане за сутки выявили 4320 случаев коронавируса

1 сентября 2021, 08:00
Фото: pixabay

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 31 августа 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4320 человек. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось лишь на два человека. Эпидемиологическая ситуация заметно улучшается в Нур-Султане и Актюбинской, Алматинской, Карагандинской областях, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 268,
  • в городе Алматы - 1259,
  • в городе Шымкент - 140,
  • в Акмолинской области - 251,
  • в Актюбинской области - 263,
  • в Алматинской области - 270,
  • в Атырауской области - 149,
  • в ВКО - 161,
  • в Жамбылской области - 78,
  • в ЗКО - 68,
  • в Карагандинской области - 450,
  • в Костанайской области - 239,
  • в Кызылординской области - 76,
  • в Мангистауской области - 250,
  • в Павлодарской области - 260,
  • в СКО - 77,
  • в Туркестанской области - 61.

Всего в стране подтвержден 793 791 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 7207 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 661,
  • в городе Алматы - 1921,
  • в городе Шымкент - 565,
  • в Акмолинской области - 284,
  • в Актюбинской области - 395,
  • в Алматинской области - 365,
  • в Атырауской области - 166,
  • в ВКО - 49,
  • в Жамбылской области - 177,
  • в ЗКО - 128,
  • в Карагандинской области - 1392,
  • в Костанайской области - 123,
  • в Кызылординской области - 144,
  • в Мангистауской области - 278,
  • в Павлодарской области - 340,
  • в СКО - 80,
  • в Туркестанской области - 139.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 680 836 человек.


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