Диетолог рассказала о правильном завтраке для школьника

Диетолог и нутрициолог поделилась рецептом полезного блюда, которое дети могут есть перед учебой, сообщает zakon.kz.

Об этом спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала телеканалу "Звезда".

Специалист отметила, что завтрак школьника должен состоять из сложных углеводов, орехов, сыра и кисломолочных продуктов (источник кальция). А усвоить белок помогут фрукты и яйца.

Кроме того, детям очень важно есть зерновые продукты. Учитывая, что не каждый ребенок любит кашу, специалист поделилась рецептом ленивой овсянки, которая может стать хорошей альтернативой каше.

3 ложки овсяной крупы положить в банку, добавить туда творог 9%, йогурт без сахара, ягоды или фрукты. Перемешать и поместить на ночь в холодильник, за 15 минут до еды достать блюдо из холодильника и дать настояться при комнатной температуре, — рассказала Ирина Писарева.

Диетолог добавила, что калорийность завтрака школьника может составлять до 35% от его суточного рациона.



