Резкий рост смертей от коронавируса и пневмонии зафиксирован в Казахстане

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 1 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 1 сентября лечение от КВИ продолжают получать 110 420 человек (103 553+ и 6867 КВИ-), из них в стационарах находятся 23 744 пациента, на амбулаторном уровне - 86 676 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 1704 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести - 493 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 241 пациент.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 1 сентября 2021 года.

30 августа зафиксировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 36 летальных исходов и 19 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших - 69 790, летальных случаев - 4464, выздоровевших - 58 459.

В Казахстане на 1 сентября 2021 года первым компонентом провакцинировано 6 669 969 человек, вторым компонентом - 5 438 316 человек.