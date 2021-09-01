Аймагамбетов поздравил казахстанцев с днем знаний

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил с началом нового учебного года, сообщает zakon.kz.

Уважаемые учителя, преподаватели, ученики, студенты и родители! Поздравляю вас с 1 сентября – началом нового учебного года! - написал он в Facebook.

Этот учебный год в организациях образования начнется в традиционном очном формате с соблюдением жестких санитарных требований.

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Многие дети соскучились по школе, по своим друзьям и одноклассникам. По своим ученикам скучали и наши учителя. Многие с нетерпением ждали открытия школ, - сказал Аймагамбетов.

Как заявил министр, пандемия ярко высветила неоценимую роль учителя. Его профессионализм, опыт, любовь к детям, особый подход и участие в жизни ученика. Знания, которые дают учителя не через экраны гаджетов, а посредством живого общения с детьми, не сравнимы ни с какими современными технологиями.

1 сентября - особенный праздник для первоклашек. В этом году около 394 тыс. детишек пойдут в первый класс и откроют для себя мир знаний.

В этот торжественный день хочу поздравить наших первоклассников, которые сегодня получат "Әліппе" и "Букварь". Желаю нашим детям крепкого здоровья, новых интересных открытий, быть прилежными и любознательными. Желаю, чтобы этот учебный год был интересным и полезным для каждого школьника, студента, учителя и преподавателя, для каждого причастного к сфере образования, - сказал министр.

Также он поздравил коллег.

Знаю, что многие из вас рады снова вернуться в школы, видеть детей за партами и слышать звонкий детский смех в классе. Аудитории вузов наполнятся веселыми разговорами и интеллектуальными спорами, - написал министр.

Асхат Аймагамбетов пожелал крепкого здоровья всем учащимся, учителям и родителям.