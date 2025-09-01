Министр просвещения поздравил казахстанцев с Днем знаний

1 сентября 2025 года министр просвещения Гани Бейсембаев поздравил казахстанских школьников и их родителей с Днем Знаний, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравление он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Уважаемые коллеги! Дорогие учителя, родители и школьники! Сегодня начинается новая школьная пора. Мы встречаем его с надеждами и большими планами. Каждый из вас вносит неоценимый вклад в будущее Казахстана. Пусть этот год станет временем новых свершений, уверенности и вдохновения. Искренне поздравляю с этим значимым днем! С Днем знаний!", – сказал министр просвещения.

