Названа идеальная температура для борьбы с вирусом

Иммунолог назвал идеальную температуру, на фоне которой происходит борьба с вирусом. Справиться с вирусом помогает температура от 37 до 38,5, передает zakon.kz.

Об этом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с радио Sputnik.

По словам специалиста, повышение температуры является частью защитной реакции организма на проникновение инфекции. Он отметил, что работа иммунной системы определяется цитокинами – молекулами, которые выделяются в тот момент, когда активируются клетки иммунной системы.

Иммунная система реагирует на вирусы или бактерии, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и организм получает сигнал, что нужно поднять температуру, потому что идет борьба с инфекцией, – пояснил Болибок.

Иммунолог подчеркнул, что ферментные системы бактерий и генетический аппарат вирусов работают при определенной температуре. И когда она поднимается, этим микроорганизмам становится труднее размножаться. Если у человека не повышается температура при ОРВИ, значит, его иммунная система фактически не реагирует на инфекцию.