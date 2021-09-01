Послание президента народу Казахстана - видео

Послание президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана транслировалось по радио и ТВ, сообщает zakon.kz.

Глава государства выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента.

Это третье Послание главы государства.

1 сентября 2020 года выступление главы государства длилось более полутора часов. Президент затронул массу важных вопросов для государства и его жителей. Касым-Жомарт Токаев тогда озвучил 7 основных принципов нового экономического курса.