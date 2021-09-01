В Казахстане будет создана национальная геологическая служба

На базе разрозненных подведомственных организаций следует создать эффективную национальную геологическую службу, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Проблема доступа к сырью. Требуется внедрить простое правило: цена сырьевых товаров для отечественной промышленности должна быть доступной, а объем - достаточным. До конца года правительство должно найти оптимальный вариант решения этой задачи. При этом нужно иметь в виду, что ресурсный потенциал нашей страны полностью не раскрыт, геологическая изученность остается на низком уровне. Необходимо расширять доступ инвесторов к геологической информации. Для этого на базе разрозненных подведомственных организаций следует создать эффективную национальную геологическую службу, - сказал в ежегодном Послании народу страны Токаев.

Данная организация, по его словам, не должна стать монополистом, которая решает, кого и как допустить к недрам.

Президент добавил, что роль такой службы заключается в оказании комплексной, сервисной поддержки инвесторам.

Отрасль недропользования нуждается в новом импульсе. Особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр, - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что реформы, начатые в рамках Плана нации, следует довести до практического завершения, создать открытую цифровую базу данных геологической информации, обеспечить к ней доступ инвесторов.

Недра - национальное достояние. Решение о доступе к ним путем кулуарных обсуждений в тиши кабинетов должно быть поставлено вне закона. Соответствующие органы обеспечат контроль по данному вопросу, - заключил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан