Токаев раскритиковал акимов за неспособность самостоятельно принимать решения

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение, выступая с Посланием народу Казахстана, оптимизировать уровень оценки акимов всех уровней и внедрить соцопросы по качеству работы власти на местах, передает корреспондент zakon.kz.

Говоря о развитии региональной политики, Токаев отметил, что госаппарат должен работать в интересах граждан - в первую очередь это касается местных властей.

Акиматы призваны взаимодействовать с гражданами и решать проблемы, но этого не происходит - высшему руководству приходится корректировать принимаемые в регионах решения или принимать решения за них. Акимы разных уровней не всегда способны на сильные самостоятельные шаги. Работают с оглядкой на центр, - подчеркнул он.

По его словам, это связано с тем, что нынешний уровень подотчетности акимов перед гражданами недостаточен. Оценка их деятельности практически не зависит от мнения самих жителей регионов, поэтому требуется оптимизировать уровень оценки акимов всех уровней.

Важным должны стать социологические опросы - они дают объективную картину реального отношения населения к качеству работы власти. Администрация президента должна подготовить пакет предложений по этому вопросу, - заключил глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан