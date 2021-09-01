Мужчина инсценировал разбойное нападение, украв 2 млн тенге

В Алматинской области мужчина инсценировал разбойное нападение и украл свыше 2 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Ночью 30 августа в дежурную часть Панфиловского РОП обратился 40-летний житель Жаркента с заявлением о совершенном на него вооруженном разбойном нападении. Мужчина рассказал полицейским, что у него похитили свыше 2 млн тенге.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 192 ч. 3 п. 4 УК РК. Когда стражи порядка прибыли на место преступления, потерпевший сообщил, что вечером у подъезда его встретили двое в масках и, угрожая пистолетом, проникли в квартиру, где связали мужчину и похитили два миллиона пять тысяч тенге.

Потерпевший добавил, что деньги находились у него на хранении, являясь резервными средствами предприятия, в котором он работает администратором.

Следственно-оперативная группа в составе следователя, сотрудников УКП ДП Алматинской области и ОКП Панфиловского РОП, занимаясь раскрытием преступления, показала профессиональную работу. Анализируя полученную информацию, они обнаружили ряд нестыковок и противоречий в показаниях допрошенного. В течение нескольких часов полицейские изобличили его в заведомо ложном доносе и, прекратив дело о разбойном нападении, возбудили дело по ст. 419 ч. 3 УК РК, - сообщили в полиции.



Фото: пресс-службы ДП Алматинской области

Позже подозреваемый сознался, что потратил полтора миллиона тенге на развлечения и праздный образ жизни. Чтобы скрыть этот факт, он инсценировал разбойное нападение.

Жителю Алматинской области грозит уголовное наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. В соответствии со ст. 128 УПК РК он водворен в изолятор временного содержания, - заключили в пресс-службе полиции./quote]

