Что изменится на объектах хранения оружия и боеприпасов после происшествия в Жамбылской области

После происшествия в Байзакском районе Жамбылской области все склады боеприпасов в Вооруженных Силах Казахстана проверит комиссия под руководством начальника Главной инспекции Министерства обороны генерал-лейтенанта Амира Халикова. Что привело к пожару на складе инженерных боеприпасов, какие меры принимают ответственные должностные лица Министерства обороны, чтобы не допустить повторения трагических событий, в беседе нашему изданию рассказал заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев.

– Причины пожара выяснит комиссия. Все же хочется понять, могли ли перевезенные из Арыси боеприпасы стать причиной?

– Перевезенные из Арыси на склад в Байзакском районе Жамбылской области около 10% инженерных боеприпасов не были подвержены воздействию взрыва, являлись безопасными и не могли стать причиной возгорания.

Загруженность хранилища, где произошел пожар, по взрывчатому веществу составила около 198 тонн. Это не превышает установленной максимально допустимой нормы загрузки хранения взрывчатых веществ до 240 тонн в тротиловом эквиваленте на одно хранилище. Само хранилище было построено в советское время, при этом соответствовало всем требованиям, предъявляемым к подобным объектам.

– На видео, которое успели снять очевидцы, виден большой взрыв, но масштабы разлета осколков сложно оценить. Насколько сильным он был?

– Основным поражающим фактором инженерных боеприпасов, хранившихся на складе, является ударная волна. Разлет комплектующих элементов составил 200 метров в северном направлении от воинской части, в южном направлении – 400 метров. В западном и восточном направлениях разлета фрагментов не было.

– Как действовали военнослужащие в первые моменты после возникновения пожара?

– Согласно боевому расчету штатная пожарная команда воинской части незамедлительно приступила к тушению пожара. После прибытия первого пожарного подразделения МЧС руководство по тушению пожара возлагается на представителей данной службы. Это прописано в руководящих документах. Для отработки подобных ситуаций периодически проводились совместные пожарно-тактические учения и занятия на территориях складах хранения, в том числе с личным составом данной воинской части и подразделениями ДЧС по Жамбылской области.

– Когда на место происшествия прибыл министр обороны, чем он занимался?

– На место происшествия незамедлительно направился министр обороны. С первых часов он находился на месте происшествия. Он в первую ночь на МТЛБ заехал на территорию склада, осмотрел первые последствия пожара, динамику распространения пожара. После визуальной оценки обстановки им были даны указания по организации ликвидации последствий.

Министром обороны с участием министра по чрезвычайным ситуациям, акима Жамбылской области, а также руководителей оперативных штабов госорганов было проведено совещание. Были скоординированы действия всех государственных и местных исполнительных органов.

– Кто сейчас работает на месте происшествия?

– К ликвидации последствий взрыва в настоящее время привлечены более 200 военнослужащих, в том числе свыше 80 саперов. Пожарные подразделения Вооруженных Сил осуществляют тушение тлеющих очагов на технической территории.

Несколько кинологов Министерства внутренних дел помогают в поиске пропавших. Подразделением Министерства по чрезвычайным ситуациям осуществляется подвоз воды.

– Немногим больше двух лет прошло с момента ЧС в Арыси. Что делало Министерство обороны, чтобы минимизировать риски происшествий на подобных объектах?

– Министерством обороны были предприняты меры, направленные на предотвращение чрезвычайных происшествий на объектах хранения ракет и боеприпасов.

В течение двух лет велась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы. В мае прошлого года был подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований".

В реализацию указанного закона Постановлением Правительства были приняты Правила установления запретных зон и районов. Для обеспечения безопасности населения и объектов гражданской инфраструктуры на территориях, сопредельных с воинскими частями и представляющими угрозу безопасности населения, запрещена любая хозяйственная или промышленная деятельность.

Кроме того, были переработаны внутриведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию и порядок хранения боеприпасов.

В настоящее время по нашей инициативе вносятся изменения и дополнения в законодательство для наделения Министерства обороны компетенцией самостоятельного уничтожения боеприпасов, которые могут представлять угрозу или подвергнуть опасности объекты хранения.

На сегодняшний день все неиспользуемые боеприпасы в установленном порядке передаются в подведомственную организацию Министерства индустрии и инфраструктурного развития АО "Казтехнологии", где промышленным способом утилизируются.

– Как Министерство обороны планирует совершенствовать объекты хранения оружия и боеприпасов?

– Для приведения всех объектов хранения в соответствие с требованиями руководящих документов и высвобождения их от боеприпасов, выслуживших установленные сроки, Министерством обороны был разработан Комплексный план по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов в Вооруженных силах на 2019-2024 годы.

Его реализация позволит решить вопросы в сфере строительства новых современных объектов хранения боеприпасов. В результате мы сможем рассредоточить запасы боеприпасов по территориальному принципу, разгрузить имеющиеся объекты и при этом отказаться от хранения на открытых площадках. Таким образом, будут созданы безопасные условия хранения. Около 50% мероприятий этого плана уже выполнено.

На сегодняшний день уже решен комплекс вопросов по строительству новых баз и арсеналов хранения боеприпасов с учетом требований безопасности и удаленности их от населенных пунктов.

– Как обезопасить военные склады от пожаров?

– Проводится плановое оборудование объектов хранения боеприпасов защитными валами для сдерживания воздействия взрывной волны. Ежегодно в начале грозового периода специалистами районных эксплуатационных частей гарнизонов осуществляется проверка молниезащитных устройств. Выявленные неисправные устройства своевременно ремонтируются.

Объекты с боеприпасами тщательно охраняются. Охраняемый периметр территории вдоль ограждения оборудуется техническими средствами охраны. На территории и вокруг внешнего ограждения осуществляется очистка поверхности земли от растительности.

Пожар в воинской части в Байзакском районе унес жизни наших сослуживцев. Хотел бы отметить, что среди погибших и раненых нет местных жителей, гражданского населения. Пострадали только военные и сотрудники пожарной службы ДЧС, принявшие на себя основной удар. Каждый из них без доли сомнения и страха за свою безопасность выполнял свой долг. Хочу выразить родным и близким погибших свои соболезнования. Заверяем, что причины происшествия будут установлены.