Малик Олжабеков назначен на должность вице-министра МЦРИАП, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Олжабеков Малик Серикович назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, - сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Олжабеков родился в 1986 году в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Университет КИМЭП (2009)

Специальность "Менеджмент", бакалавр делового администрирования и бухгалтерского учета

· Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2014)

Специальность "Юриспруденция", магистр права

Трудовой стаж:

· Менеджер отдела АО "Республиканский центр космической связи" (АО "РЦКС") (04.06.2010-01.2012);

· Заведующий сектором по связям с общественностью и международного сотрудничества АО "РЦКС" (01.2012-10.2012);

· Начальник управления реализации и маркетинга департамента корпоративного развития АО "РЦКС" (01.10.2012-08.2014);

· Исполняющий обязанности, Коммерческий директор АО "РЦКС" (01.08.2014-04.2017);

· И.о., Заместитель Председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (10.04.2017-08.04.2019);

·Заместитель Председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (с 08.04.2019)