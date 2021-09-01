Семье погибшего в Жамбылской области военного прокурора вручена госнаграда

В Генеральной прокуратуре почтили память военного прокурора Южного региона Капезова Армана Куанышевича, погибшего во время взрывов в Байзакском районе Жамбылской области, передает zakon.kz.

В мероприятии участвовали мать сотрудника прокуратуры Дильда Капезова, его супруга Асемгуль Капезова и дети, близкие родственники, а также коллектив органов прокуратуры. Гизат Нурдаулетов по поручению главы государства вручил Дильде Капезовой орден "Айбын" I степени, которым ее сын посмертно награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Матери военного прокурора выражена благодарность за достойное воспитание сына и настоящего офицера. В свою очередь семья Капезовых выразила признательность Президенту страны за высокую награду, которой отмечен их близкий человек.

Генеральный прокурор отметил, что Арман Капезов, проработав в системе прокуратуры 24 года, был ответственным и грамотным руководителем, который до конца и с честью выполнил свой воинский долг. Обращаясь к родным погибшего, Нурдаулетов заверил, что органы прокуратуры примут все необходимые меры по поддержке его семьи. Он особо подчеркнул, что героический поступок Армана Капезова всегда будет служить примером для будущих поколений и, в первую очередь, для молодых сотрудников прокуратуры, - резюмируется в сообщении.