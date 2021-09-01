В Алматы задержана наркозакладчица

Алматинские стражи порядка задержали наркозакладчицу, которая попыталась убежать, передает zakon.kz.

32-летняя женщина была задержана патрульным экипажем "Буран-183" на пересечении проспектов Сейфуллина и Райымбека. Как сообщают полицейские, поведение гражданки А., 1989 года рождения, им показалось подозрительным: в какой-то момент она стала убегать. Решено было удостовериться.

Оказалось, что женщина занимается преступным ремеслом и буквально за несколько минут до задержания успела "заложить" в заранее условленное с клиентом место четыре свертка с наркотиками. Кроме того, при личном досмотре гражданки А. найдено еще 10 аналогичных пакетиков с веществом, принадлежность и происхождение которого установит судебно-химическая экспертиза. По одной из версий, речь идет о синтетическом наркотике. По данному факту начато досудебное расследование, в ходе которого будут установлены каналы поставки зелья в Алматы и механизм получения и обработки заявки на его приобретение, - рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района, полковник полиции Дархан Мусанов.