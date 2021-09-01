Стартовал осенний призыв в Казахстане

Первого сентября началась призывная кампания, которая продлится до конца текущего года. За это время ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований пополнят около 17 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, передает zakon.kz.

Призыв граждан на срочную воинскую службу организуется и обеспечивается местными исполнительными органами в соответствии Законом РК "О воинской службе и статусе военнослужащих". Увольнение военнослужащих, прослуживших 12 месяцев со дня призыва, также проводится в плановом порядке. Уже второй год призывная кампания проходит в условиях пандемии. Для уменьшения риска заражения коронавирусом оповещение призывников осуществляется посредством рассылки SMS-сообщений через сервис службы 1414 Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, - рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

Как уточняется, дополнительной защитой от вирусной инфекции служит ПЦР-обследование. Призывников проверяют дважды: на сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытии молодого пополнения.

По всем интересующим вопросам граждане могут обратиться посредством электронной почты или официальных аккаунтов департаментов по делам обороны в соцсетях. Сообщения о коррупционных проявлениях принимают в проектных офисах "Қарулы Күштер – адалдық алаңы" и по телефонам доверия, – пояснил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Сакен Жусупов.

Отмечается, что в регионах призывные комиссии возглавляют заместители акимов областей, городов и районов. Они рассматривают заявления граждан в случае несогласия с решением призывной комиссии или с выводами медицинских специалистов.