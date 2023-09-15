Откройте, повестка!: в Казахстане стартовал осенний призыв

В соответствии с Указом президента РК с первого сентября начался осенний призыв граждан на срочную воинскую службу. Первые команды призывников отправляют служить в пограничные войска, сообщает Zakon.kz.

Всего этой осенью планируется призвать более 19 тыс. человек. В ряды Вооруженных сил – свыше 8 тысяч, в Национальную гвардию – 6 тыс, в Пограничную службу КНБ – 3 тыс., в Службу государственной охраны и в Министерство по чрезвычайным ситуациям – по 300 человек. На базе призывных пунктов местных исполнительных органов работают 195 городских и районных призывных комиссий.





Фото: Zakon.kz



В первую очередь молодое пополнение отправляют в элиту Вооруженных сил – Пограничную службу КНБ РК. С 1 сентября в Алматы медкомиссию уже прошли 150 человек. Из них 108 человек были признаны годными к воинской службе в пограничных войсках. На место службы отправлено 104 бойца.



Фото: Zakon.kz

Заместитель начальника Управления комплектования Департамента обороны города Алматы Гаухар Сырлыбаева отметила, для того чтобы попасть в казахстанскую армию, необходимо быть абсолютно здоровым, физически развитым и иметь профессию.

"Предпочтение отдается парням, у которых есть среднеспециальное и высшее образование. Особенно ценятся у пограничников специалисты в сфере IT и выпускники медицинских колледжей. Если вы владеете этими специальностями и комиссия признала вас годным к воинской службе без ограничений, то у вас есть все шансы отправиться служить на границу", – пояснила полковник

Фото: Zakon.kz

Врачи отмечают, что получить категорию годности к службе без ограничений призывникам мешают проблемы со зрением. Есть и те, кому попасть в элитные войска не дают старые травмы.

"Приходит много призывников, у которых ранее были серьезные травмы. Переломы конечностей, черепно-мозговые травмы. Из 100 призывников примерно 10 не проходят медицинскую комиссию по этим причинам", – рассказала врач-невропатолог Асель Богадаева.

Кроме медицинской комиссии, будущие пограничники должны сдать тест на IQ и тест на склонность к суициду. Военные психологи отмечают, что тестирование не проходят около 20 человек из 100.

Фото: Zakon.kz

Для кандидатов на службу в подразделениях по охране границы есть особая ступень отбора – проверка на полиграфе. Его проводят сотрудники Комитета национальной безопасности страны.

Фото: Zakon.kz

Особенность нынешнего призыва – практически полная открытость. Она обеспечивается участием в работе призывных комиссий представителей Комитета солдатских матерей и общественности. Командиры воинских подразделений, в которые попали призывники, создают общие чаты с их родителями в мессенджерах и постоянно информируют о жизни их детей на территории воинских частей. Кроме этого, жизнь и быт солдат контролируют офицеры отделов по делам обороны из мест, откуда они призывались.

"Я сама лично выезжала в учебный центр 30 212, чтобы убедиться, что служба моих призывников проходит нормально. Смотрела их быт, как они живут, чем занимаются в выходные дни. В дальнейшем, перед демобилизацией, обязательно проводится разъяснительная работа с солдатами о возможности продолжить службу, но уже на контрактной основе, или поступления в вуз", – рассказала полковник Сырлыбаева.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что 70 учреждений высшего и послевузовского образования подписали с Министерством обороны соглашения о предоставлении дополнительных льгот в образовательном секторе для лиц, прошедших срочную воинскую службу. На бесплатной основе в вузы поступили более 180 отслуживших в армии казахстанцев, на платной – свыше 400. Специалисты военкоматов заметили, что новость о том, что после армии молодым людям будет проще поступить в вуз, увеличила количество призывников.

"Я недавно окончил колледж. По профессии я кондитер. Хотелось бы попасть в пограничные войска КНБ. Это считается элитой Вооруженных сил. Но если не получится, то не расстроюс, пойду служить в другие войска. После армии, возможно, буду поступать в вуз. Думаю, что армия закалит мой характер, даст определенный опыт и поможет выбрать правильную дорогу в жизни", – поделился призывник Алексей.

Фото: Zakon.kz

Подготовка и призыв граждан на срочную воинскую службу – процесс непрерывный. С момента приписки к призывным участкам местными органами военного управления проводится систематическое изучение граждан, подлежащих призыву. Для этого не только изучают документы призывника, но и проводят практическую работу с молодым человеком.

Следует отметить, что в настоящее время постановка и снятие с воинского учета военнообязанных и призывников осуществляется в автоматическом режиме при перемене места жительства. Кроме того, в ближайшее время отменяется выдача призывникам удостоверений о приписке к призывным участкам и выдача военных билетов гражданам, не проходившим воинскую службу.

Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря.